Landtagswahl am 8. Oktober Was man über die Hessenwahl wissen sollte

Die prominenteste Person im Wahlkampf ist wohl nicht Amtsinhaber Boris Rhein, sondern Herausforderin Nancy Faeser. Die Bundesinnenministerin war vor ihrem Wechsel nach Berlin 18 Jahre im hessischen Landtag, zuletzt als Oppositionsführerin. Ihren Wahlkampf führte sie aus ihrem Amt heraus und legte einen Spagat zwischen ihren Aufgaben auf Bundesebene und den landespolitischen Themen in Hessen hin. Zuletzt stand sie vor allem in der Migrationsdebatte unter Druck, für mehr Kontrolle und Entlastung der Kommunen zu sorgen. Im Wahlkampf nahm Rhein sie als Vertreterin des Bundes für zahlreiche Themen von Wohnungsbau- bis Vereinsförderung in die Verantwortung, während Faeser versuchte, auf landespolitische Themen wie Bildung abzuzielen. Hatte sie sich von ihrem Amt in Berlin Rückenwind erhofft, dürfte die Unzufriedenheit der Bürger mit der Ampel eher Gegenwind bedeuten. Zudem fallen ihr die Untersuchungen zur Entlassung des ehemaligen Chefs des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, und auch Pannen im Wahlkampf vor die Füße: So hatte das Wahlprogramm sachliche Fehler, ein SPD-Video unterstellte der hessischen CDU eine mögliche Zusammenarbeit mit der AfD, Faeser ließ das Video löschen.