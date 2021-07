Neue US-Botschafterin : Was Biden mit der Gutmann-Personalie signalisiert

Berlin Mit Spannung war in der Welt der Spitzendiplomatie die Antwort auf die Frage erwartet worden, wen US-Präsident Joe Biden als seinen Botschafter nach Deutschland schickt. Es ist keine der erwarteten Personen, sondern die erste Frau auf diesem Posten: Amy Gutmann hat deutsche Wurzeln.

Grenell war ein undiplomatischer Polterer, der das Amt eines Botschafters missverstand als Gelegenheit zum Polarisieren. Die Reaktionen in Deutschland verwandelten sich vom ersten gedämpften Verschnupftsein zum fassungslosen Entsetzen und mündeten in den Wunsch, dieser Mann möge baldmöglichst wieder abgezogen werden. Grenell startete 2018 mit einer Warnung an deutsche Unternehmer vor einer Kooperation mit dem Iran, drohte mit dem Abzug von US-Truppen, wenn sich Deutschland nicht den Wünschen Trumps beuge und legte mit dem Hinweis auf Sanktionen nach, wenn es beim deutsch-russischen Gaspipeline-Projekt bleibe. Im Juni 2020 wechselte Grenell zurück in die USA, seitdem wird der Posten kommissarisch von den jeweiligen US-Gesandten wahrgenommen.

Sie kam über ihre Kindheit in Brooklyn, über das Politikstudium an der London School of Economics, über die Promotion in Harvard und ihre Professur in Princeton auf den Posten der mutmaßlich höchstbezahlten Universitätspräsidentin einer der renommiertesten Hochschulen der Welt, der University of Pennsylvania, kurz UPenn. Eine besondere Nähe zu Biden war bislang nicht bekannt. Lediglich in der Zeit Bidens als Vizepräsident unter Barack Obama arbeitete sie für die Regierung in einer Bioethik-Kommission.