Proteste und Schmährufe Warum richtet sich so viel Hass gegen die Grünen?

Auch bei den Auftritten des SPD-Vorsitzenden Lars Klingbeil am Aschermittwoch in Bayern gab es Proteste von Landwirten, die jeweils friedlich abliefen. Allerdings blieben die Forderungen der Protestierenden in Teilen unklar. Denn die politischen Gespräche laufen bereits, in der kommenden Woche wird der Dialog mit den Bundestagsfraktionen der Ampel-Parteien fortgesetzt. Generell sind die Landwirte erzürnt über die Sparpläne, EU-Verordnungen, eine gefühlte Missachtung ihrer Leistung. Doch das Problem liegt tiefer, der Staat kann da auch nur bedingt einwirken. Wenn Verbraucher günstige Preise für Lebensmittel wollen, dann geht das mit einer ausreichenden Bezahlung der Landwirte nicht einher, die oft ihre Produktionskosten nicht eins zu eins weiter geben können. Hier kann die Politik vermitteln, bewegen müssten sich aber die Lebensmittelindustrie, die Discountmärkte. Doch auch die Bauernverbände sind nun gefordert: Es braucht eindeutige und zentrale Forderungen. Und die Verbände müssen ihre Mitglieder in Zaum halten. Den sonst kippt der Protest und am wenigsten haben dann die Landwirte davon. Biberach sollte das unrühmliche Ende und nicht der Anfang gewesen sein.