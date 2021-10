Fragen und Antworten zu Gas, Heizöl und Strom : Warum die Energiepreise so stark steigen und was die nächste Bundesregierung dagegen tun will

Ein Mitarbeiter zieht den Schlauch für die Heizöllieferung an einen Kunden in NRW aus dem Tankfahrzeug. Foto: dpa/David Inderlied

Analyse Berlin/Düsseldorf Die Preise für Gas, Heizöl und Strom sind in den letzten Wochen rasant gestiegen. Die Verbraucher sind teils mit deutlich höheren Kosten konfrontiert. Die mögliche Ampelregierung verhandelt derzeit über unterschiedliche Konzepte zur Entlastung der Verbraucher. Zur Entwicklung der Energiepreise die wichtigsten Antworten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Antje Höning und Birgit Marschall

Wie haben sich die Energiepreise entwickelt? Die Gas- und Strompreise sind rasant gestiegen: Der Großhandelspreis für Gas liegt nun auf einem neuen Allzeithoch: „Im Oktober werden dort 63,26 Euro pro Megawattstunde fällig“, so das Online-Vergleichsportal Check 24. Zum Vergleich: Im Oktober 2020 kostete die Megawattstunde nur 11,20 Euro, das ist eine Steigerung von 465 Prozent. Für die Gaspreis-Explosion gibt es viele Gründe: „Der vergangenen Winter war sehr kalt, das Windjahr war schwach, so dass Gaskraftwerke oft einspringen mussten. Es wurde weniger Flüssiggas nach Europa geliefert, und wir sehen weltweit einen Anstieg der Nachfrage aus der Wirtschaft“, erklärte RWE-Chef Markus Krebber im Interview mit unserer Redaktion. Beim Strom sieht es kaum besser aus: Auch der Börsenstrompreis ist stark gestiegen. „Im Oktober kostet eine Megawattstunde 153,40 Euro . Im Oktober des Vorjahres wurden nur 33,64 Euro fällig – ein Plus von 356 Prozent“, so Check 24. Das kommt auch bei den Verbrauchern an: Ein großer Musterhaushalt mit einem Verbrauch von 5000 Kilowattstunden zahlt aktuell 1532 Euro jährlich für Strom. Das entspricht einem Preis von 30,6 Cent pro Kilowattstunde. Viele Versorger haben Erhöhungen der Gas- und Strompreise angekündigt. „Jedoch sind bei den Verbraucherpreisen keine Preissprünge wie an den Handelsmärkten zu erwarten“, so der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW).

Warum ist auch der Ölpreis wieder gestiegen? Zu Wochenbeginn war der Brentpreis mit mehr als 84 US-Dollar auf den höchsten Stand seit etwa drei Jahren gestiegen. Für ein Fass ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mussten rund 82 Dollar gezahlt werden und damit so viel wie seit etwa sieben Jahren nicht mehr. Getrieben werden die Rohölpreise durch die derzeitige Energieknappheit. Diese lässt vor allem die Preise von Gas und Kohle steigen. Die Preise von Erdöl als mögliche Ersatzenergiequelle werden dadurch mit nach oben gezogen. Hinzu kommen spezifische Knappheiten am Ölmarkt und eine konjunkturell bedingt anziehende weltweite Nachfrage.

Wie gut sind die Gasspeicher gefüllt? So schlecht wie lange nicht mehr. Zwar hat Deutschland 47 Gasspeicher an 33 Standorten, wo ein Viertel des deutschen Jahresbedarfs an Erdgas gelagert werden könnte. Damit hat Deutschland das größte Speichervolumen in der EU. Doch die Speicher sind deutlich leerer als sonst um diese Jahreszeit. Laut BDEW sind die Speicher aktuell nur zu 70 Prozent gefüllt. Zum Vergleich: In den Niederlanden sind es 62 Prozent, in Frankreich 95 Prozent. „Normalerweise reichen die bestehenden Erdgas-Pipelines und volle Speicher aus, um Deutschland sicher über den Winter zu bekommen. Das Problem gerade: Gazprom besitzt in Deutschland 25 Prozent der Speicherkapazitäten, und diese Speicher sind ziemlich leer“, sagte Oliver Krischer, Vize-Chef der Grünen-Bundestagsfraktion, unserer Redaktion. „Wenn es im Februar noch einmal länger kalt wird, dann könnte es regional kalte Wohnungen geben, und auch nicht für alle Gaskraftwerke dürfte genug Gas da sein.“

Welche Rolle spielt Nord Stream 2? Kritiker vermuten, dass Russland die Gaslieferungen drosselt, um Druck auf die EU zur Inbetriebnahme der Ostsee-Pipeline zu machen. „Gazprom und Putin haben schon länger im Blick, dass die Inbetriebnahme der Nord Stream 2 eine Hängepartie mit negativen Ausgang sein könnte“, sagt Krischer. So verlange die EU, dass Förderung und Transport des Gases durch unabhängige Firmen erfolgen müsse, Gazprom aber wolle dies nur an eine Tochter geben. Um die Pipeline durchzudrücken, brauchten die Russen Argumente, so Krischer weiter. Gazprom habe seine Lieferungen nach Europa durch bestehende Pipelines gehörig nach unten gefahren: Über die polnische Pipeline komme aktuell nur noch ein Rinnsal, und über die Ukraine werde nur noch die Hälfte der Menge aus den Vorjahren geliefert. Kanzlerin Angela Merkel hat Russland hingegen in Schutz genommen und auf langfristige Lieferverträge verwiesen. Auch RWE-Chef Krebber sagt: „Russland produziert so viel Gas wie in den Vorjahren. Doch wegen der hohen Nachfrage aus Asien und in Russland selbst kommt weniger in Europa an.“ Die EU-Staats- und Regierungschefs werden sich Ende Oktober mit Gaspreisen und Lieferproblemen beschäftigen.

Welche Vorschläge machen Experten zur Entlastung der einkommensschwachen Privathaushalte? Die jüngsten Preissprünge sind historisch einmalig. Doch insgesamt werden Strom und Gas immer teurer werden. Denn der staatlich festgesetzte Preis, den Versorger für die Emission des klimaschädlichen Kohlendioxids (CO 2 ) zahlen müssen, soll stetig steigen. Das ist für arme Haushalte ein besonderes Problem, da schon jetzt ein großer Teil ihres Einkommens für die Miete draufgeht. Nun schlagen das RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einen zweistufigen Sozialausgleich vor: Zunächst sollten mit den Einnahmen aus der CO 2 -Bepreisung die Steuern und Abgaben auf Strom verringert werden. Bei höheren CO 2 -Preisen sollten dann zusätzliche Einnahmen durch eine Pro-Kopf-Erstattung an die Bevölkerung zurückfließen. „Ohne einen solchen Ausgleich könnte die Bepreisung langfristig soziale Sprengkraft bergen, da der CO 2 -Preis in den kommenden Jahren stark steigen muss, um die Klimaziele zu erreichen“, heißt es in ihrer Analyse. Auch der BDEW fordert: „Menschen mit niedrigen Einkommen sollten zusätzliche Unterstützung aus den sozialen Sicherungssystemen des Staates erhalten, dies kann beispielsweise durch eine angemessene Anpassung des Heizungsanteils am Wohngeld geschehen.“

Welche Rolle spielt die EEG-Umlage bei den Entlastungsplänen der Ampel-Sondierer? SPD, Grüne und FDP verhandeln auch über die Abschaffung der Umlage zur Förderung der Erneuerbaren Energien (EEG-Umlage), die von den Stromverbrauchern zu zahlen ist. Dazu wären pro Jahr allerdings 25 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt nötig – Geld, das die neue Regierung angesichts weiterer Pläne voraussichtlich nicht hat. Der scheidende Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hatte den Ampel-Sondierern angeboten, über die Abschaffung bereits 2022 zu sprechen. Die Grünen begrüßen den Vorschlag grundsätzlich, zeigen sich jedoch skeptisch, ob dies in der Kürze der Zeit umsetzbar wäre. Schon die scheidende Regierung hat die Senkung der Umlage ab 2022 beschlossen. Mit Steuermitteln von rund sieben Milliarden Euro soll die Umlage um rund 2,5 Cent pro Kilowattstunde auf etwa vier Cent herunter gedrückt werden. Dadurch wird ein vierköpfiger Privathaushalt um 80 bis 100 Euro pro Jahr entlastet. Die genaue Höhe der EEG-Umlage geben die vier großen Übertragungsnetzbetreiber Mitte Oktober bekannt. Die aktuelle