Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart geht vor Gericht : Warum Berlin die Corona-Demo kippt

Großdemo gegen die Corona-Auflagen am 1. August in Berlin: Die federführende Stuttgarter Initiative Querdenken 711 brachte Tausende zum Protest in die Hauptstadt. Am Wochenende soll nachgelegt werden: Noch mehr Menschen sollen gegen Masken und Abstände auf die Straße gehen. Der Berliner Senat sprach ein Verbot aus. Doch das letzte Wort werden wohl die Gerichte haben. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin/Saarbrücken Nach dem Protest gegen die Pandemie-Regeln am 1. August wollten es die Demonstranten nun erst recht wissen. Der Senat macht da nicht mit.

Die Entscheidung kam überraschend und hat heftige Kontroversen ausgelöst: Eine für Samstag geplante große Demonstration gegen die Corona-Politik in Berlin und weitere kleinere Kundgebungen hat die Polizei verboten. Zur Begründung hieß es von Innensenator Andreas Geisel (SPD), die letzte ähnliche Demonstration am 1. August habe gezeigt, dass Demonstranten „sich bewusst über bestehende Hygieneregeln und entsprechende Auflagen“ hinwegsetzten. Daher sei auch jetzt wieder „mit Verstößen gegen die geltende Infektionsschutzverordnung zu rechnen“. Die Veranstalter-Initiative Querdenken 711 aus Stuttgart reagierte empört und kündigte Einspruch beim Berliner Verwaltungsgericht und weiteren Instanzen an. Man gehe davon aus, dass man demonstrieren werde. Unterstützung erhielt sie von der AfD im Bundestag. Zur größten Kundgebung am Wochenende hatte die Initiative für Samstagnachmittag 22 000 Teilnehmer auf der Straße des 17. Juni nahe dem Brandenburger Tor angemeldet. Die Polizei verbot insgesamt zehn Demonstrationen und Kundgebungen von Querdenken-Initiativen und privaten Anmeldern am Freitag, Samstag und Sonntag.