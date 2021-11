„Wir hätten viel besser vorbereitet sein können“ : Corona-Lage in Deutschland droht zu eskalieren: Warnungen und Frust von Experten werden lauter

Die noch zu niedrige Impfquote in Deutschland führt dazu, dass die vierte Welle weiter anschwillt. Die Debatte geht weiter, wie der Druck auf Ungeimpfte erhöht werden kann. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie, die Appelle und Warnungen massiv. Während Krankenhäuser an die Belastungsgrenze kommen, beraten Bund und Länder in der kommenden Woche über das weitere Vorgehen. Experten aus der Medizin gehen hart ins Gericht mit den politisch Verantwortlichen.