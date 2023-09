Bundesweiter Warntag am 14. September So viele Warnungen wurden zuletzt über Cell Broadcast ausgesendet

Berlin · Proben für den Ernstfall: Am Donnerstag wird im gesamten Land getestet, wie Menschen bei Katastrophen informiert werden können. Unter anderem sollen Warnungen via Cell Broadcast direkt auf die Handys gespielt werden – ein Verfahren, das mittlerweile auch in der Praxis angewendet wird.

13.09.2023, 21:30 Uhr

Beim Warntag 2022 lag die Abdeckungsrate bei Cell Broadcast laut BBK bei etwas mehr 50 Prozent. Foto: dpa/Thomas Frey

Von David Grzeschik