Festgefahrener Tarifkonflikt : Warnstreiks im öffentlichen Dienst in Hessen angelaufen

„Warnstreik!“ im Klinikum Gütersloh: Da die zweite Runde der Tarifverhandlungen mit den öffentlichen Arbeitgebern von Bund und Kommunen am Wochenende in Potsdam ergebnislos geblieben waren, hatten die Gewerkschaften Warnstreiks angekündigt. Foto: Friso Gentsch/dpa

Frankfurt/Main Die Gewerkschaft Verdi überzieht die öffentlichen Betriebe mit Warnstreiks der Belegschaft. Der Schwerpunkt der Proteste liegt auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit.

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen sind am Donnerstagmorgen Warnstreiks in Hessen angelaufen.

Mit der Frühschicht hätten Aktionen in Frankfurt und Offenbach begonnen, sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Donnerstag. Der Schwerpunkt der Proteste liegt auf Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und einzelnen Trägern der sozialen Arbeit. Die Warnstreiks sollen von der Früh- bis zur Spätschicht gehen.

In Hamburg hat Verdi für Freitag die Beschäftigten aufgerufen, ganztägig die Arbeit ruhen zu lassen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstagmorgen vor einer Kundgebung der Gewerkschaft in der Stadt. In der Hansestadt sind rund 45 000 Beschäftige von den Tarifverhandlungen betroffen.