Opposition zielt auf Kanzler Scholz Union setzt Untersuchungsausschuss zum Warburg-Skandal ein

Berlin · Die Union will den Steuerskandal um die Hamburger Warburg-Bank in einem neuen Untersuchungsausschuss des Bundestags aufarbeiten. Das kündigte Fraktionsvize Mathias Middelberg (CDU) am Dienstag an. Der Ausschuss solle klären, ob in der Zeit von Olaf Scholz (SPD) als Hamburger Bürgermeister politischer Einfluss auf die Finanzbehörde genommen wurde.

04.04.2023, 13:08 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Mitte August 2022 nach einer Sitzung des Hamburger Untersuchungsausschusses zur Cum-Ex Affäre, in der er als Zeuge befragt wurde. Foto: dpa/Markus Scholz

Von Birgit Marschall