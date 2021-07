Duell im Sauerland : Der Mann, der Friedrich Merz schlagen will

SPD-Mann Dirk Wiese hofft, im Sauerland gegen Friedrich Merz (CDU) zu gewinnen. Foto: SPD

Er will Friedrich Merz bei der Bundestagswahl am 26.September besiegen: Dirk Wiese. Beide treten im Hochsauerlandkreis gegeneinander an. Und SPD-Mann Wiese glaubt zu wissen, wie er einen Coup gegen den CDU-Promi landen kann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hagen Strauß

Er will gewinnen. Aber wie? Dirk Wiese sagt selbst: „Friedrich Merz ist bei uns im Sauerland der klare Favorit.“ Aber auch Favoriten können straucheln. „Schließlich hat kürzlich im DFB-Pokal Holstein Kiel die Bayern geschlagen“, schiebt der 38-jährige rasch nach. Dirk Wiese, SPD, gegen Friedrich Merz, CDU. Oder umgekehrt, wie man will. Im Wahlkreis 147, dem Hochsauerlandkreis, findet eines der interessantesten Duelle des Bundestagswahlkampfes statt.

Einen ersten Schwinger setzte „Underdog“ Wiese im April, als Merz sich die Direktkandidatur gegen den langjährigen Unions-Abgeordneten Patrick Sensburg sicherte. Damals twittert Wiese ein Foto von sich im T-Shirt der Band „Iron Maiden“. Darunter stand: „Lieber HardRock als BlackRock“. Eine Anspielung auf das umstrittene Engagement von Merz bei dem Finanzverwalter. Das sorgte im Sauerland für Aufsehen, die Lokalpresse kommentierte und schrieb gleich von einem „ungewöhnlichen“ Wahlkampfauftakt. Denn normalerweise geht es in dem nordrhein-westfälischen Landstrich ziemlich beschaulich zu – und gewählt wird mehrheitlich der Kandidat mit dem schwarzen Parteibuch.

Das will Wiese ändern. Nun ist der Vater von zwei Kindern in der Bundespolitik kein Unbekannter mehr. Wiese ist seit 2013 Abgeordneter, der Jurist ist Vize-Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion, zuständig für Inneres und Recht. Er war bereits parlamentarischer Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Russlandbeauftragter der Bundesregierung. Eine politische Karriere in jungen Jahren, die sich sehen lassen kann. Wenn es nach der Wahl am 26. September bei den Genossen darum geht, Ämter zu verteilen, wird Wiese ein Wörtchen mitreden. Zumal er dem konservativen „Seeheimer Kreis“ in der SPD angehört. Intern wird ein Linksrutsch der Fraktion erwartet, weil die Linke viele Bundestagskandidaten in Stellung bringen konnte. Wiese gehört zu denen, die dagegenhalten müssen, um die Balance der Parteiflügel einigermaßen zu wahren.

Wie das gelingen kann, hat er bei keinem anderen als Franz Müntefering gelernt. Nach seinem Jurastudium und vor seinem Einzug in den Bundestag war Wiese enger Mitarbeiter des früheren Parteichefs, Ministers und Vizekanzlers, der ebenfalls aus dem Sauerland stammt. Noch heute halten sie Kontakt, telefonieren regelmäßig. „Von Franz Müntefering habe ich unglaublich viel gelernt“, erzählt Wiese. „Einen seiner Sätze werde ich nicht vergessen: Politik ist Organisation. Da hat er zu 110 Prozent recht gehabt.“ Die „Münte-Schule“ soll ihm helfen in der Auseinandersetzung mit Merz – und bei alldem, was in den Monaten danach noch kommt. Mit Listenplatz fünf in NRW kann Wiese davon ausgehen, dass er auch im nächsten Bundestag als Abgeordneter vertreten sein wird.

Aber er will das Direktmandat. Es habe ihn schon überrascht, dass Merz im Hochsauerlandkreis seinen Hut in den Ring geworfen habe. Wiese weiß, dass der 65-jährige ein ziemlich schwerer Brocken ist. „Er ist durch und durch politisch.“ Der frühere Unions-Fraktionschef kam vor drei Jahren wie Kai aus der Kiste, er wollte zweimal Parteivorsitzender werden, um dann auch Angela Merkel im Kanzleramt zu beerben. Merz scheiterte jeweils knapp. Nun soll er im Team von Kanzlerkandidat Armin Laschet als Wirtschaftsexperte eine wichtige Rolle spielen, eventuell mit Aussicht auf ein Ministeramt, falls die Union die Wahl gewinnt und den Regierungschef stellt. Wenn Merz sich zu Wort meldet, hört die Republik hin, auch wenn nicht alle applaudieren. Das mag sein Vorteil sein. Der Nachteil: Wer in diesen Sphären Politik macht, dem kann der Kontakt zur Basis schnell abhandenkommen.

Darauf setzt Wiese. „Ärmel hochkrempeln und unter die Leute gehen“ - so will er gegen Merz gewinnen. Wiese ist fest verwurzelt im Sauerland, er ist Mitglied im Schützenverein, im Briloner Heimatbund, im BVB-Fan-Club Briloner Borussen und unterstützt das Technische Hilfswerk. In der Corona-Zeit habe er digitale Bürgersprechstunden abgehalten, seit die Pandemie es wieder zulässt, „ziehe ich über die 151 Sauerländer-Dörfer, klingele, klopfe an, stelle mich vor“. Auch will Wiese eine Aktion aus dem letzten Wahlkampf wieder aufleben lassen: „Sie kochen den Kaffee, ich bringe den Kuchen mit.“