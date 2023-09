Bayerische Landtagswahl Wahlkampf oder Regierungspflicht? Söders neuer Asyl-Vorstoß

Damals hatte Söder mit Schlagworten wie „Asyltourismus“ phasenweise einen Haudrauf-Wahlkampf geführt - in der Hoffnung wohl, die aufkeimenden rechten Tendenzen vor allem in der Wählerschaft in Gegenden wie Niederbayern oder Oberfranken abzupuffern. Der Schuss ging nach hinten los. Die Bevölkerung folgte Söder nicht in der erhofften Zahl, den Begriff „Asyltourismus“ nahm Söder sogar öffentlich zurück. In der CSU-Landesleitung kehrte Demut ein.