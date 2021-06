Wahlkampf in Sachsen-Anhalt : Alle schielen auf die AfD

Oliver Kirchner ist AfD-Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt und tritt im Norden Magdeburgs erneut als Direktkandidat an. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Magdeburg Der Schock saß tief, als die AfD 2016 im Norden Magdeburgs ein Direktmandat gewann. Nun steht die Partei in der Schlussphase des Wahlkampfes wie ein imaginärer blauer Elefant in jeder Straße. Doch es gibt Hoffnung für ihre Konkurrenz. Und das liegt nicht nur an einer kleinen roten Ente.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Morgens um sieben ist die Welt eigentlich in Ordnung. Nicht vor dem Bahnhof in Magdeburg-Neustadt. Das einst wunderschöne neugotische Gebäude ist völlig heruntergekommen, viele Fenster sind eingeschlagen, und die Zeit ist auf der Bahnhofsuhr stehen geblieben. Auch für Jenny Schulz (46), die Landtagskandidatin der Linken, ist die Welt nicht in der gewohnten Ordnung. Der Magdeburger Norden war lange vom Direktkandidaten der Linken im Landtag vertreten. Seit fünf Jahren von der AfD. Ausgerechnet Magdeburg. Ausgerechnet der Wahlbezirk, der so divers ist wie kaum eine Region. Mit Villen und Plattenbauten, Uni und Gewerbe. Wie konnte das nur passieren? Und wird es sich Sonntag wiederholen?

Die Linke-Kandidatin hat landesweit schrumpfende Werte gegen sich – und schon eine halbe Stunde Pendler-Wahlkampf hinter sich. Eine kleine rote Papiertüte mit Broschüre und Apfel hält sie den Magdeburgern entgegen. Sie haben es fast alle eilig, reagieren zumeist reserviert, greifen bei der Aussicht auf den kleinen Snack dann doch zu. Drei Dutzend wird sie in der frühen Morgenstunde los. Da, wo ihr Wahlbezirk mit zerfallener Architektur ahnen lässt, dass sich die meisten vor fünf Jahren nicht nur wegen der Flüchtlingskrise der AfD zuwandten. Sondern weil sie sich zu kurz gekommen fühlen.

Von der 2016er Migrationskrise ist im Magdeburger Norden ein Migrationsproblem mit Rumänen übriggeblieben. Und eine andere Krise ist hinzugekommen: Die Pandemie, die in denselben Plattenbauten bei denselben Menschen mit geringem Einkommen und geringer Bildung dieselbe Existenzangst verstärkt. Der damalige Überraschungssieger war ein Unbekannter. Nun ist Oliver Kirchner (55) Fraktionschef einer betont rechtsextrem aufgestellten AfD. Schreiend seine Großflächenplakate mit der Aufforderung, „WIDERSTAND“ an der Wahlurne zu leisten. Es scheint, als habe seine AfD die Protestfunktion der Linken absorbiert: Alle einsammeln, die irgendwie dagegen sind.

Aber es gibt Hoffnung im Landtagswahlkreis 10. Das völlig heruntergekommene Hotel am Bahnhof wird gerade saniert. In der Brauerei-Ruine ein paar hundert Meter weiter entstehen schicke Lofts. Am Hafen wachsen die mittelständischen Innovationen wie Pilze aus dem Boden. Und im Gegensatz zum landesweit deprimierenden Abwanderungsbefund ist die negative Bevölkerungsentwicklung hier gestoppt. Mancher, der wegen der Arbeit nach Berlin gezogen war, kam in der Pandemie mit Homeoffice nach Magdeburg zurück.

Und Hoffnung verbreiten auch die anderen Kandidaten. Zum Beispiel Julia Brandt. Die 37-Jährige geht tough nach vorne, wenn Passanten auf dem tristen Nicolaiplatz ihren Stand passieren. Natürlich steht im gesamten regionalen Wahlkampf in jeder Straße ein blauer Elefant mit der Frage, wie viele AfD-Wähler hier wohl wohnen. Aber Brandt stellt nicht nur ein rotes Quietsche-Entchen als Präsent dagegen. Sondern als Mitglied des Stadtrates auch viel kommunalpolitisches Knowhow. Denn die Gespräche drehen sich allesamt nicht um die Landespolitik, über die Sonntag entschieden wird, sondern um kommunale Missstände.

Angesichts der mageren Aussichten für ihre Partei betrachtet sie persönlich die SPD als „Langzeitprojekt“. Angesprochen auf die „gute alte Zeit“ einer SPD mit Wahlergebnissen über 40 Prozent rümpft sie die Nase. Sie arbeitet lieber für eine SPD, die nicht mehr so männerdominiert ist wie die der großen SPD-Kanzler. Konsequent spricht sie nicht von „Kandidaten“, sondern nur von „Kandidierenden“. Und macht sich mit einer Erkenntnis Mut für viele weitere energiegeladene Wahlkampftermine: „Sachsen-Anhalt ist immer eine Wundertüte, da lohnt es sich, bis zuletzt um jede Stimme zu kämpfen.“

Das sagt sich auch der 37-jährige Matthias Borowiak, der am frühen Abend nach seinem Dienst als Qualitätsmanager eines Pharma-Unternehmens von Haus zu Haus zieht, um Flyer in die Briefkästen zu stecken. Heute ist das Neustädter Feld rund um die Kita „Bussi Bär“ an der Reihe. Der Kandidat der Grünen staunt selbst darüber, wie viele schicke Einfamilienhäuser und kleine Villen zwischen den Reihenhäusern stehen, liebevoll gepflegt, von gutem Einkommen kündend. Das ist für Borowiak eine „gute grüne Wiese“, sprich: seine Flyer dürften hier überproportional Grünen-Wähler motivieren. Sein Einzug in den Landtag wäre für ihn gleichwohl eher aus der Kategorie „Wunder“.

Als Gesundheitsexperte weit über den Ausschussvorsitz im Magdeburger Stadtrat hinaus kann er sich aber gut vorstellen, das Kapitel in Koalitionsverhandlungen zu betreuen. In der für alle drei Beteiligten überraschend stabilen Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen sieht er weniger Möglichkeiten als in einer aktuell auch möglich erscheinenden Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP. Als er jüngst im Stadtrat ein Corona-Öffnungskonzept auf den Weg bringen wollte, fand er jedenfalls bei CDU und FDP die ersten Mitstreiter.

Lydia Hüskens bekommt leuchtende Augen, wenn sie an die Möglichkeiten denkt. Die 57-jährige sitzt im Präsidium der Bundes-FDP, ist die Spitzenkandidatin der FDP in Sachsen-Anhalt und fühlt sich seit fast drei Jahrzehnten im Magdeburger Norden wohl. Mag man der in Geldern geborenen Liberalen die niederrheinische Sprachfärbung auch noch anhören, auf „Machdeburch“ lässt sie nichts kommen. Hier saß sie schon im Landtag, bevor für die FDP die Durststrecke der zehn außerparlamentarischen Jahre anbrach. Und hier wird sie Sonntag wohl nicht nur den Einzug ins Landesparlament, sondern gleich auch in die Landesregierung erleben dürfen. Auch eine „Deutschland-Koalition“ aus CDU, SPD und FDP steht auf dem Plan.

Und deshalb stellt Hüskens wenige Tage vor der Wahl schon mal ein „Sofortprogramm“ vor mit den zehn wichtigsten Forderungen, um Sachsen-Anhalt wieder „hochzufahren“. Nach der Wende habe Sachsen-Anhalt schon einmal gezeigt, wieviel Dynamik in ihm stecke, die wolle die FDP nun erneut stimulieren. Ihre Körpersprache verrät neues Selbstbewusstsein. Breitbeinig steht sie im Hotel Ratswaage vor Journalisten und wirbt für ihre Konzepte. Lange sei die FDP mit ihren Forderungen zur digitalen Bildung, zum Wirtschaftsstandort, zum Leben im ländlichen Raum belächelt worden. Nun zeige Corona, wie nötig das alles sei.

Ein imaginärer blauer Elefant trampelt auch immer wieder durch den CDU-Wahlkampf. Die Befürworter von Macht-Experimenten mit der AfD („das Soziale mit dem Nationalen versöhnen“) stehen auf Platz drei und vier der CDU-Landesliste. Sie hätten lediglich eine „zweite Chance“ bekommen, die Beschlusslage hingegen sei „eindeutig“, versichert Stephen Gerhard Stehli (59). Er tritt mit dem Ehrgeiz an, der AfD das Direktmandat wegzunehmen. „Das hat der Magdeburger Norden nicht verdient“, sagt er mehrfach vor dem Einkaufszentrum an der Agnetenstraße. Und er erntet dafür jedes Mal Zustimmung.

Auf „50:50“ schätzt der Jurist seine Chancen, von der Landesverwaltung ins Landesparlament zu wechseln. In der Stunde mit Flyerverteilen und direkter Wähleransprache gibt es immer wieder das Phänomen, dass die Menschen mit ihren vollen Einkaufswagen von selbst zum CDU-Stand fahren und nach Material fragen. Zumindest hier scheint das Konzept „nicht wieder AfD“ aufzugehen. Aber auch hier geht es vor allem um Kommunales. Stehli verspricht, sich um heimatlos werdende Mauersegler zu kümmern.