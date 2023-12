USA, EU und Deutschlands Osten Wahljahr 2024 - wer fürchtet, wer hofft

Der Trend spricht noch sehr viel deutlicher dafür, dass die Parteien von Geert Wilders aus den Niederlanden, Marine Le Pen in Frankreich und Björn Höcke in Deutschland mit ihren EU-Zerstörungsplänen in Brüssel mitreden können. In Deutschland hat die AfD die Hoffnung, die demokratische Mitte die Befürchtung, dass die in Teilen als gesichert rechtsextremistische eingestufte Partei am 9. Juni die meisten Stimmen bekommen könnte. In Belgien, wo am selben Tag die Parlamente im Bund und in den Regionen neu bestimmt werden, zeichnet sich eine Flucht in die Extreme ab. Der rechtsextreme Vlaams Belang führt mit weitem Vorsprung im flämischen Süden, die sozialistische Partei im wallonischen Süden. Selbst die Marxisten haben Im Land der Hauptstadt der EU derzeit gute Karten.