Türkische Präsidentenwahl geht in die zweite Runde Deutsche Reaktion auf Wahlkrimi – Hoffen auf die Stichwahl

Die Wahl in der Türkei wird auch in Deutschland mit Spannung verfolgt. Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan und Oppositionsführer Kemal Kilicdaroglu lieferten sich ein enges Rennen um die Präsidentschaft. Nach Angaben der türkischen Wahlbehörde lag Erdogan am Montag mit 49,51 Prozent der Stimmen vorn, dicht gefolgt von seinem Herausforderer mit 44,88 Prozent. Weil keiner der Kandidaten die nötige Mehrheit – mehr als die Hälfte der Stimmen – für sich gewinnen konnte, gibt es am 28. Mai eine Stichwahl.