Steuererleichterungen für Firmen gescheitert Massive Kritik an Unionsblockade beim Wachstumspaket

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat die Union zu einem Ende der Blockade beim Wachstumspaket aufgefordert. „Hören Sie auf die Wirtschaftsverbände und geben Sie dem Wachstumschancengesetz endlich grünes Licht“, rief Habeck am Donnerstag im Bundestag in Richtung Opposition. In der Sitzung des Vermittlungsausschusses von Bundesrat und Bundestag am Mittwochabend verweigerte die Union weiter ihre Zustimmung. Unklar blieb, ob sie dem Wachstumspaket nun bei der nächsten Gelegenheit am 22. März im Bundesrat doch noch zustimmt.