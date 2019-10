Vorstoß zu Syrien : Kramp-Karrenbauer weiter im Fokus

Beim Truppenbesuch in Erfurt schüttelte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer am Mittwoch Bundeswehrsoldaten die Hände. Zuvor hatte die CDU-Chefin dem Verteidigungsausschuss des Bundestags ihren Plan erläutert, eine internationale Schutzzone in Nordsyrien einzurichten.

