Vorstoß von Heil : Bedürftige sollen Schutzmasken kostenfrei erhalten

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sprach sich für einen Corona-Zuschuss für Befürftige aus. Foto: dpa/Paul Zinken

Berlin Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will ärmere Menschen in der Corona-Krise stärker unterstützen. Grundsicherungsempfänger sollen einen Zuschuss für Zusatz-Belastungen erhalten. So seien Kitas, Schulen und soziale Einrichtungen geschlossen und es entstünden zusätzliche Ausgaben, etwa für Hygiene-Artikel.

