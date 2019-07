Valerie Holsboer : Vorstandsmitglied der Arbeitsagentur vor Abberufung

Nürnberg In dem seit Wochen schwelenden Streit um die Finanzchefin der Bundesagentur für Arbeit (BA), Valerie Holsboer, wird eine vorzeitige Abberufung der BA-Managerin immer wahrscheinlicher. Bereits an diesem Freitag will der Verwaltungsrat über die Ablösung Holsboers entscheiden, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr.

