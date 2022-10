Telekommunikation : Vorratsdatenspeicherung: Buschmann legt Entwurf vor

Berlin Für die FDP ist die massenhafte Speicherung von Daten bei Telekommunikationsanbietern ein nicht zu rechtfertigender Eingriff in die Grundrechte. Harte Verhandlungen zeichnen sich ab.

Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) hat einen Vorschlag für ein auf konkrete Verdachtsfälle beschränktes Verfahren zur Sicherung von Telekommunikationsdaten vorgelegt. Der Entwurf zur Einführung von „Quick Freeze“ wurde am Dienstag zur Abstimmung an die anderen Ressorts der Bundesregierung verschickt. Das von Buschmann vorgeschlagene Verfahren soll eine Alternative zur umstrittenen Vorratsdatenspeicherung sein.

„Hierdurch wird ein ausgewogener Ausgleich zwischen dem Interesse an einer effektiven Strafverfolgung und dem Interesse der Bürgerinnen und Bürger am Schutz ihrer personenbezogenen Daten und der Vertraulichkeit ihrer Kommunikation geschaffen“, heißt es in dem Entwurf. Im Bundesinnenministerium und einigen Landesregierungen ist man allerdings nach wie vor der Auffassung, dass „Quick Freeze“ nicht ausreiche, vor allem wenn es um die Aufklärung von sexuellem Missbrauch an Kindern geht. Denn beim Verkauf, Tausch oder Erwerb von Darstellungen solcher Verbrechen ist die IP-Adresse oft die einzige Spur.