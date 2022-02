Bundesversammlung : Vorbereitungen auf Bundespräsidenten-Wahl

Berlin Morgen tritt die Bundesversammlung zusammen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier stellt sich erneut zur Wahl. Der Amtsinhaber tritt heute bei der SPD und der CDU/CSU auf.

Vor der Bundespräsidentenwahl an diesem Sonntag kommen mehrere Fraktionen zu letzten Vorbereitungssitzungen zusammen.

Bei den Grünen stellte sich Steinmeier bereits am Freitagabend in einer Online-Konferenz vor. „Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter und hoch angesehener Bundespräsident“, sagten die Fraktionschefinnen Britta Haßelmann und Katharina Dröge danach. „Deshalb empfehlen wir unseren Wahlleuten in der Bundesversammlung, Frank-Walter Steinmeier erneut zum Bundespräsidenten zu wählen.“