Corona-Maßnahmen : Schärfen Bund und Länder heute nach?

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn trägt eine FFP2-Maske. Im Kampf gegen die Corona-Pandemie könnte diese schon bald bundesweit zur Pflicht etwa beim Einkaufen und Bahnfahren werden. Foto: dpa/Michael Sohn

Berlin Die Zahlen sinken, trotzdem sorgt sich Gesundheitsminister Spahn wegen neuer Corona-Mutationen. Diese könnten dafür sorgen, dass bald strengere Regeln gelten – etwa eine FFP2-Maskenpflicht.

Die Verlängerung der Verlängerung scheint unausweichlich: Kaum jemand zweifelt daran, dass Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten den vorerst bis Ende Januar vereinbarten Corona-Lockdown an diesem Dienstag noch einmal ausweiten. Es könnten etwa 14 Tage bis Mitte Februar drangehängt werden, stellt Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) in Aussicht. „Es ist und bleibt für uns alle ein Kraft- und Geduldsakt.“ Doch reicht das aus – oder müssen die Beschränkungen zusätzlich noch verschärft werden?

Die Datenbasis, auf der diese Frage beantwortet werden muss, ist recht wackelig – und teilweise widersprüchlich. Am Montag meldete das Robert-Koch-Institut nur noch 7141 Neuinfizierte und 214 Todesfälle in den letzten 24 Stunden. Das wäre der niedrigste Wert seit dem 20. Oktober. Jedoch sind die Zahlen nach einem Wochenende immer niedriger, zudem hatten drei Länder, Bayern, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein, aus unbekannten Gründen zunächst nur extrem niedrige Zahlen gemeldet. Zwar ist die Tendenz der Abschwächung seit einiger Zeit erkennbar und betrifft auch die Zahl der Intensivpatienten. Doch liegt die Corona-Inzidenz mit 134 neuen Fällen je 100 000 Einwohner weiter deutlich über dem Wert von 50 Fällen, der erreicht werden soll, damit die Gesundheitsämter die Infektionsquellen besser nachverfolgen können. Die Zahlen geben also keine eindeutige Entwarnung.

Angesichts dieser Widersprüchlichkeit dürften die Verhandlungen über mögliche Verschärfungen nicht leicht werden. Aus einigen Ländern hieß es bereits, drastische Verschärfungen, auf die Teile der Bundesregierung hinwirken wollten, seien angesichts leicht sinkender Inzidenzwerte nicht vermittelbar. Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) forderte dagegen am Montag eine offene Diskussion und schloss auch „eine bundesweite und bundeseinheitliche Verschärfung“ nicht aus. Der Saar-Regierungschef warnte vor allem vor der Ausbreitung von Virus-Mutationen.

In der Tat sorgt die Frage, wie stark die sehr ansteckende Virus-Variante aus Großbritannien schon im Umlauf ist, für eine große Unsicherheit. Befürchtet wird eine explosionsartige Ausbreitung der Krankheit wie in Irland. Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) stellte am Montag eine Verordnung vor, die dafür sorgen soll, das künftig jede zehnte Virusprobe gentechnisch analysiert wird, um die Häufigkeit dieser Mutation besser verfolgen zu können (siehe auch Seite A 3). Vor dem eigentlichen Gipfel lud Merkel die Ministerpräsidenten am Montagabend zu einer Schaltkonferenz mit Wissenschaftlern ein, in der über die neue Corona-Variante informiert wurde.

In einem Punkt herrscht offenbar Einigkeit: Alle Äußerungen aus der Bundesregierung und den Ländern deuteten am Montag darauf hin, dass der geltende Lockdown um zwei bis drei Wochen verlängert werden wird. Derzeit gilt: Treffen nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt, Abstands- und Maskenpflicht, geschlossene Gaststätten, Fitnessstudios und Hotels sowie ein auf 15 Kilometer begrenzter Bewegungsradius rund um Hotspots. Außerdem sind Schulen und Kitas geschlossen – mit regionalen Ausnahmen für Abschlussklassen (die etwa auch im Saarland gelten). Auch das dürfte verlängert werden. Folgende Maßnahmen werden darüber hinaus diskutiert:

FFP2-Masken: Es ist wahrscheinlich, dass für alle Gebiete mit einer Inzidenz über 50 Fälle eine Pflicht zum Tragen dieser besonders gut schützenden Masken in Geschäften, Bahnen und an anderen öffentlichen Orten beschlossen wird. In Bayern gilt das seit Montag. Die Krankenkassen verschicken derzeit Gutscheine, mit denen sich die Versicherten die Masken bei den Apotheken gegen eine geringe Zuzahlung holen können.

Nahverkehr: Diskutiert werde nicht über ein totales Fahrverbot von Bahnen und Bussen, betonte die Bundesregierung am Montag. Jedoch wird überlegt, die Auslastung stärker zu begrenzen. Dazu könnte das Platzangebot im öffentlichen Nahverkehr verringert oder aber die Zahl der Busse und Züge erhöht werden.

Arbeitsplätze: Vor einem Produktionsstopp haben die Industrieverbände massiv gewarnt; hierfür scheint es auf dem Corona-Gipfel auch keine Mehrheit zu geben. Möglich wäre aber ein Beschluss, dass es überall, wo das technisch möglich ist, eine Homeoffice-Pflicht gilt, die die Länder oder Gesundheitsämter anordnen können. Mindestens in den Hotspots. Das forderte vor allem die SPD. Ihr Vorsitzender Norbert Walter-Borjans schlug außerdem vor, in Betrieben, wo Homeoffice nicht möglich ist, die Arbeitgeber zu verpflichten, ihre Mitarbeiter zweimal pro Woche testen zu lassen und Masken zur Verfügung zu stellen.

Ausgangssperren: Bisher gibt es nächtliche Ausgangssperren in einigen Bundesländern sowie in den Hotspots. Dort dürfen die Menschen meist nach 21 Uhr nur noch in besonderen Notfällen die Wohnung verlassen. Das könnte bundesweit kommen und eventuell auf 20 Uhr vorgezogen werden, wie der SPD-Politiker Karl Lauterbach vorschlug.