Rede zur Lage der Union Von der Leyen will „noch viele Aufgaben zu Ende bringen“

Monatelang hat ihr Team gesammelt, überlegt und gewichtet, wochenlang hat sie selbst entworfen, überarbeitet und gefeilt und dann passiert es ausgerechnet der Perfektionistin Ursula von der Leyen, dass ein freudscher Versprecher in ihrer zentralen Rede zur Lage der Europäischen Union an diesem Mittwoch Heiterkeit im Straßburger Parlament auslöst. Gerade will sie mit ihrer Werbung für eine baldige Erweiterung der EU beginnen, als sie statt der „ehrenwerten Abgeordneten“ die „ehrenwerten Mitgliedstaaten“ anspricht. In Gedanken ist sie offenbar bereits bei den EU-Gipfeln im Oktober in Granada und im Dezember in Brüssel, bei denen nicht die Abgeordneten, sondern die Staats- und Regierungschefs über die Erweiterung beraten und beschließen. Freud rutscht ihr an dieser Stelle möglicherweise nicht zufällig in die Gedanken. Denn hier stellt sie sich argumentativ selbst ein Bein in einer Rede, die immer wieder kurz zurückblickt, ansonsten aber weit nach vorne weist.