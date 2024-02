Nominierung von Ursula von der Leyen Kandidatur in letzter Minute

Ihre Kandidatur ist in der CDU auch nicht ganz so unumstritten, wie CDU-Chef Friedrich Merz das am Montag darstellte. Vor ihrem Wechsel nach Brüssel war von der Leyen unter anderem Verteidigungsministerin unter der damaligen Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Die Mutter von sieben Kindern ist promovierte Medizinerin und war auch schon Bundesfamilienministerin, Arbeitsministerin und Sozialministerin in Niedersachsen. Viele parteiinterne Kritiker sehen in ihr gewissermaßen auch die politische Erbin von Angela Merkel, die in Europa einen Kurs durchsetzt, der von Klima- bis hin zur Wirtschaftspolitik eher grüne denn konservative Positionen abdeckt. Und auch Merz selbst übte in den vergangenen Jahren öffentlich Kritik an ihrer Politik.