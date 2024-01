Ein Jahr nach deutscher Anerkennung des Völkermords Viele Jesiden führen ein Leben in der Warteschleife

Die Erwartungen der Jesiden an Deutschland sind hoch: Denn der Bundestag hat genau vor einem Jahr, am 19. Januar, einstimmig die IS-Verbrechen gegen die Jesiden als Völkermord anerkannt. Im Sommer 2014 waren rund 5.000 Jesiden ermordet und etwa 7.000 weitere verschleppt worden. Hunderttausende rannten um ihr Leben und flohen in die Berge. Jesiden haben kein heiliges Buch, sie glauben an Seelenwanderung und Wiedergeburt, nicht an Paradies oder Hölle. Muslimische Fundamentalisten unterstellen ihnen daher, Ketzer und Teufelsanbeter zu sein. In dem Bundestagsantrag zum Völkermord hieß es, dass Jesiden „unter Berücksichtigung ihrer nach wie vor andauernden Verfolgung und Diskriminierung im Rahmen des Asylverfahrens Schutz zu gewähren“ sei. Doch im vergangenen Jahr betrug laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) die Schutzquote nur knapp 45 Prozent. Es wurde 2023 über mehr als 4.500 Asylanträge entschieden.