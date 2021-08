Bundestagspräsidium : Warum die AfD in Karlsruhe wieder scheiterte

Der Zweite Senat des Bundesverfassungsgerichtes bei einer Verhandlung im Juli. Foto: dpa/Uli Deck

Analyse Berlin Sechs Kandidaten der AfD blieben ohne erfolgreiche Mehrheit bei der Wahl eines Bundestagsvizepräsidenten. Nun wollte die AfD per Eilantrag beim Verfassungsgericht ein Verfahren einklagen, das solche Wahlergebnisse verhindert. Doch auch dieser Versuch blieb erfolglos - vorerst.

Die Serie von Niederlagen der AfD beim Bundesverfassungsgericht ist um ein weiteres Kapitel ergänzt worden. Am Mittwoch scheiterte auch der Versuch der Partei, per Eilverfahren zum Posten eines Bundestagsvizepräsidenten zu kommen. AfD-Justiziar Stephan Brandner zeigte sich enttäuscht und verbittert darüber, dass es sich „wieder einmal“ als schwierig erwiesen habe, „Rechtsschutz für die Opposition“ zu bekommen. Dieser erscheine im Falle seiner Partei „inzwischen faktisch dysfunktional“. Der Rechtsschutz fehle also für die AfD. Doch die höchsten Richter in Karlsruhe lehnten das Ansinnen mit dem Hinweis auf nachvollziehbare Widersprüche in der AfD-Klage ab.

Mit dem Anwachsen des Parlamentes auf sechs Fraktionen war zu Beginn der Legislaturperiode erwartet worden, dass sich Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble mit sechs Vizepräsidenten in der Sitzungsleitung abwechseln würde - eine Person von jeder Fraktion. Die Kandidaten von Union, SPD, FDP, Grünen und Linken nahmen auch problemlos die Hürde, in geheimer Wahl die sogenannte „Kanzlermehrheit“ auf sich vereinigen zu können. Das ist keine zufällige Mehrheit der gerade Anwesenden, sondern die Mehrheit aller Mitglieder des Hauses. Es soll die Neutralität in der Amtsführung stärken. Hinzu kommt, dass ein einmal gewähltes Präsidiumsmitglied nicht mehr abgewählt werden kann. Da sollte die Vertrauensbasis schon groß genug sein.

Gerade daran fehlte es aber beim ersten AfD-Kandidaten Albrecht Glaser nicht nur im ersten, sondern auch im zweiten und dritten Wahlgang. Auch ein neuer Anlauf mit Glaser endete ohne die erforderliche Mehrheit. Und so erging es der Reihe nach auch fünf weiteren Männern und Frauen, die die AfD für die Position in Stellung brachte. Nun sollte das Bundesverfassungsgericht auf Verlangen der AfD in einem Eilverfahren den Bundestag dazu verpflichten, das Wahlverfahren so zu ändern, dass Kandidaten vor einer Nichtwahl aus „sachwidrigen“ Gründen geschützt seien.

Das sei in einem Eilverfahren aber nicht zu erreichen, lautete die Erläuterung der Verfassungsgerichtes. Denn in einer Eilentscheidung könne es immer nur um Rechte des Antragstellers gehen, nicht um die Schaffung allgemeiner Regeln, die auch für alle anderen gelten. Zudem habe die AfD nicht dargelegt, warum ihr bei einer nicht erfolgten Eilentscheidung ein schwerer Nachteil drohe. Damit deutet das Gericht an, dass ein neuer Anlauf, einen Vizepräsidenten für den Rest der nur noch wenige Wochen dauernden Wahlperiode zu wählen, möglicherweise gar nicht mehr geplant sein könnte.

So setzt die AfD denn nun darauf, dass die Angelegenheit im Hauptsacheverfahren grundsätzlich geklärt wird. Dabei geht es dann auch um die Frage, ob ein einzelner Abgeordneter im Falle einer Nichtwahl ebenfalls einen anderen Kandidaten zur Wahl stellen kann. Das war zu Beginn der Wahlperiode vom Sitzungspräsidium als unzulässig abgelehnt worden. Wie weit sich das Verfassungsorgan Bundesverfassungsgericht jedoch in die Regelungsfreiheit des anderen Verfassungsorgans Bundestag einschalten wird, erscheint nach einem kleinen Hinweis der jetzigen Entscheidung im Eilverfahren fraglich. Denn die Richter machten die Bemerkung, dass in der Hauptsache lediglich eine Verletzung von Rechten festgestellt werden könne, nicht aber eine Vorgabe für künftige Wahlverfahren.