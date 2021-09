Neue Quarantäne-Regeln an Schulen : So sollen Kinder in der vierten Corona-Welle geschützt werden

In den meisten Bundesländern läuft die Schule wieder. Diskussionen gibt es noch immer über den Umgang mit Schülerinnen und Schülern, in deren Klassen Corona-Fälle aufgetreten sind. Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Berlin Bisher regelt jedes Bundesland für sich, wie bei Corona-Infektionen in Schulklassen reagiert wird. Nun wollen sich die Gesundheitsminister von Bund und Länder auf bundesweit einheitliche Quarantäne-Regeln an Schulen beschließen. Die Kinderärzte sehen jedoch eine andere Notwendigkeit. Und die Intensivmediziner machen einen ungewöhnlichen Vorstoß zum Impfen.

Von Antje Höning und Jana Wolf

Wie soll bei Corona-Fällen an Schulen reagiert werden?

Es ist das erklärte Ziel der Bundesregierung, die Schulen in der vierten Corona-Welle offen zu halten. Dafür hat sich Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag für verkürzte Quarantänezeiten ausgesprochen, pochte jedoch auf die Einhaltung der Corona-Grundregeln. Bei Infektionsfällen in Schulklassen sollte laut Spahn eine fünftägige Quarantäne verhängt werden, mit der Möglichkeit, sich danach freizutesten. Dies soll für den Infizierten selbst und die „umsitzenden“ Schüler gelten. So soll verhindert werden, dass ganze Schulklassen vom Unterricht fernbleiben müssen. Voraussetzung dafür seien jedoch Masken im Unterricht, regelmäßige Testungen und Lüftungskonzepte, betonte Spahn vor den Beratungen der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Auch der Deutsche Lehrerverbandes (DL) sprach sich für eine verkürzte Quarantänezeit von fünf Tagen mit anschließendem Freitesten aus. Bislang galt eine Quarantänedauer von 14 Tagen, wobei die Länder unterschiedlich damit umgehen, welche Mitschüler zuhause bleiben müssen.

Info Jüngere Kinder müssen auf Impfung warten Impfstoff Bislang ist Impfstoff für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen und im Einsatz. Für jüngere Kinder arbeitet Biontech an der Zulassung. Eine Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) dazu wird es voraussichtlich erst 2022 geben. Empfehlung Kinderärzte sehen Corona-Schutzimpfungen bei Kindern unter zwölf Jahren sehr kritisch. „Auf gar keinen Fall sind wir für eine Off-Label-Impfung“, sagte Jörg Dötsch, Direktor der Klinik für Kinder und Jugendmedizin an der Uni-Klinik Köln. „Wir haben rund 17 Millionen nicht-erstgeimpfte Erwachsene. Da ist das Problem.“

Soll es bundesweit einheitliche Quarantäne-Regeln geben?

Die Schulen unterliegen eigentlich der Verantwortung der Länder. Dennoch wurde der Ruf nach bundesweit einheitlichen Regeln immer lauter. „Es ist gerade im Hinblick auf die Akzeptanz von Quarantäneregeln enorm wichtig, dass die Bundesländer da zu einem gemeinsamen Rahmen finden. Die Infektiosität des Virus ist ja überall gleich“, sagte DL-Präsident Meidinger unserer Redaktion. Bei der Verhängung von Quarantäne sollten jedoch die die örtlichen Gesundheitsämter „das letzte Worten“ haben, um die örtlichen Gegebenheiten zu berücksichtigen. Ähnlich äußerte sich die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern: „Einheitliche Richtlinien fördern die Transparenz von Entscheidungen und tragen zu deren Akzeptanz bei Lehrkräften, Kindern, Jugendlichen und deren Eltern - und damit zum Schulfrieden bei.“

Wie schätzen Kinderärzte die Schutzmaßnahmen an Schulen ein?

Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) führt die höheren Infektionszahlen unter Kindern und Jugendlichen auf die regelmäßigen Tests zurück. Die Inzidenzen unter den Jungen seien teilweise höher als im bundesweiten Durchschnitt. „Dies verwundert allerdings nicht, da dies die einzige Altersgruppe ist, die regelmäßig zwei- bis dreimal pro Woche getestet wird“, sagte BVKJ-Sprecher und Kinderarzt Jakob Maske. Er forderte, vor allem die Durchimpfung der Erwachsenen voranzutreiben, um damit auch Kinder besser zu schützen. „Auch gibt es keine vernünftige Regelungen für Berufsgruppen, die Kinder und Jugendlichen am meisten gefährden, also Lehrer, Erzieher, aber auch Ärzte und medizinisches Personal“, sagte Maske. Die Berufsverbände der Kinder- und Jugendärzte (BVKJ) in Nordrhein-Westfalen fordern ein Ende der Quarantäne von nicht-infizierten Schülern. „Wir fordern ein Umdenken in der Test- und Quarantänepolitik in Kitas und Schulen: Kinder, die nicht selbst positiv getestet wurden, können Kita und Schule uneingeschränkt besuchen“, forderte der Verband mit Blick auf die zunehmende Zahl von Kindern, die körperliche, geistige oder seelische Probleme haben. Das kindliche Immunsystem sei „deutlich besser auf das Coronavirus eingestellt als die kindliche Seele auf anhaltende negative Einflüsse von Verboten und Vereinsamung“, so der NRW-Verband.

Welche neue Entwicklung gibt es bei Medikamenten und Impfungen gegen Covid-19?

Der Bund will die Entwicklung von neuen Medikamenten mit insgesamt 150 Millionen Euro fördern, die Bundesforschungs- und Bundesgesundheitsministerium gemeinsam bereitstellen. Konkret sollen mit dem Geld sechs Forschungsprojekte der Forschungsprojekte der Firmen AdrenoMed AG, Apogenix AG, Atriva Therapeutics GmbH, CORAT Therapeutics GmbH, InflaRX GmbH und der DRK Baden-Württemberg-Hesse GmbH unterstützt werden. Die Arzneimittel, die sich derzeit noch in der Erforschung und Entwicklung befinden, zielen unter anderem darauf ab, die vermehrte Ausbreitung des Virus in den Zellen zu stoppen, die Lungenfunktion zu schützen oder überschießende Immunreaktionen zu dämpfen. Mit einem schnellen Einsatz der Mittel noch in diesem Jahr ist allerdings nicht zu rechnen.