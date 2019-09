Entscheidung steht bevor : Vier Fraktionen wählen Vorstand - Spannung bei den Grünen

Die Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sprechen im Marie-Elisabeth-Lüders-Haus in Berlin. Foto: Britta Pedersen.

Berlin Bei den Grünen im Bundestag entscheidet sich heute (ab 15.00 Uhr), ob die Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter im Amt bleiben - oder Cem Özdemir das Ruder übernimmt.

Der frühere Parteichef hat sich zusammen mit der Abgeordneten Kirsten Kappert-Gonther auf die Doppelspitze beworben. Als Favoriten für die Wahl des Fraktionsvorstands gelten in Fraktionskreisen aber Göring-Eckardt und Hofreiter. Gewählt wird zwar einzeln, Özdemir und Kappert-Gonther hatten sich aber als Team beworben. Von den beiden Chefposten in der Fraktion muss einer an eine Frau gehen.