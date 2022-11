Covid-19 : Vier Bundesländer heben Corona-Isolationspflicht auf – und das Saarland?

Eine Frau während der Isolation in ihren eigenen vier Wänden nach einem positiven Corona-PCR-Test.

Stuttgart/Saarbrücken Bislang müssen Corona-Infizierte für fünf Tage in Isolation. Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein hatten sich bereits dafür starkgemacht, das zu ändern – nun preschen sie gemeinsam vor und schaffen Fakten. Das Saarland wird wohl auf neue RKI-Empfehlungen warten.

Vier Bundesländer haben sich darauf verständigt, die Isolationspflicht für Corona-Infizierte abzuschaffen. Es handelt sich um Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Schleswig-Holstein, wie das baden-württembergische Gesundheitsministerium am Freitag in Stuttgart mitteilte. In diesen Ländern sollten „zeitnah“ neue Regelungen in Kraft treten, die Details würden derzeit ausgearbeitet.

Saarland will bessere Datengrundlage

Eine aktuelle Reaktion auf das Vorgehen der vier Länder aus dem Saarland lag am Freitag zwar zunächst nicht vor. Allerdings hatte sich Gesundheitsminister Magnus Jung (SPD) bereits am Dienstag skeptisch zu einer schnellen Änderung der Absonderungsregelungen geäußert. Vor Journalisten sagte er, zwar müsse man diese Diskussion führen - allerdings „vorsichtig“. Vor allem müsse man dies „auf der Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis tun“. Nach seinen Worten wäre es „sinnvoll, wenn das RKI noch mal eine aktuelle Lagebeurteilung vorlegen würde“. Dann könne man darüber diskutieren, was vertretbar sei. Er würde jetzt nicht generell auf Maßnahmen verzichten, jedenfalls nicht am Beginn des Winters.

Jung: Risiko durch Infizierte

Lesen Sie auch Aktuelle Zahlen des RKI : Corona-inzidenz: Lage im Saarland entspannt sich weiter

Sicherlich sei es so, sagte Jung, dass auch in den letzten Wochen sich asymptomatisch Infizierte ohne Test nicht isoliert hätten und trotzdem die jüngste Welle zurückgegangen sei. Auf der anderen Seite gehe nach wie vor von denjenigen, die infiziert sind, ein Ansteckungsrisiko aus, „das zu anderen Zeiten eine Dynamik verschärfen kann“, sagte der Minister. Er deutete auch an, dass es bei Änderungen auch nicht um einen generellen Verzicht auf Auflagen gehen könne. Man werde Menschen mit und ohne Corona-Symptome unterschiedlich beurteilen müssen.

Einen Verzicht auf alle Regeln wollen auch die Bundesländer nicht, die jetzt die Isolation abschaffen. Die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen soll dort zwar aufgehoben werden. „An deren Stelle werden die Länder angepasst verpflichtende Schutzmaßnahmen wie eine begrenzte Maskenpflicht positiv getesteter Personen sowie dringende Empfehlungen einführen“, heißt es in der Mitteilung aus Stuttgart. Als Termin für die Abschaffung der Isolationspflicht in Bayern nannte Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) den 16. November.

„Menschen mehr Eigenverantwortung übertragen“

„Wir läuten eine neue Phase im Umgang mit der Pandemie ein“, erklärte Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne). „Es ist Zeit, den Menschen wieder mehr Eigenverantwortung zu übertragen.“

Die Bundesländer berufen sich den Stuttgarter Angaben zufolge „unter anderem auf Erfahrungen aus Nachbarländern wie Österreich, wo es seit Sommer 2022 absonderungsersetzende Schutzmaßnahmen gibt“. Aus diesen Ländern seien keine negativen Erkenntnisse bekannt. „Zurückgehende Infektionszahlen, eine wirksame Schutzimpfung, eine Basisimmunität innerhalb der Bevölkerung von mehr als 90 Prozent, in der Regel keine schweren Krankheitsverläufe sowie wirksame antivirale Medikamente rechtfertigen aus Sicht der Länder, diesen Schritt zeitnah zu gehen.“

Kein Zugang zu medizinischen und pflegerischen Einrichtungen

Der Mitteilung zufolge verständigten sich die Länder auf gemeinsame Empfehlungen als Grundlage für ihre neuen Regelungen. Diese sehen etwa vor, dass positiv Getestete außerhalb ihrer eigenen Wohnung eine Maske tragen müssen - außer im Freien, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Vorgesehen ist demnach auch, dass positiv Getestete medizinische und pflegerische Einrichtungen nicht als Besucher betreten dürfen.

Die vier Bundesländer, die nun gemeinsam die Aufhebung der Isolationspflicht angekündigt haben, hatten Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) Ende September in einem gemeinsamen Schreiben aufgefordert, dafür zu sorgen, dass das Robert Koch-Institut (RKI) seine Isolationsempfehlungen für Corona-Infizierte ändert. Lauterbach hatte dies damals umgehend zurückgewiesen. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte aber bereits darauf hingewiesen, dass die Länder sich über die RKI-Empfehlung hinwegsetzen können.

Das RKI empfiehlt den Ländern, für Infizierte fünf Tage Isolation anzuordnen. Angeraten wird eine dringende Empfehlung, die Selbstisolation danach erst dann zu beenden, wenn ein (Selbst-)Test negativ ausfällt. Beschäftigte des Gesundheits- und Pflegewesens sollen zudem 48 Stunden vor der Testabnahme symptomfrei gewesen sein.

© dpa-infocom, dpa:221111-99-477572/5

(dpa)