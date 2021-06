Im nächsten Bundestag : Viel zu viele Männer

Abgeordnete während einer Sitzungsunterbrechung im Februar im Plenarsaal des Bundestages. Foto: dpa/Dorothée Barth

Analyse In ihren Listenaufstellungen kommen die Parteien – von AfD und FDP abgesehen – beim Frauenanteil voran. Doch wenn es um die aussichtsreichen Direktwahlkreise geht, sieht es ähnlich schlecht aus wie vor vier Jahren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Gregor Mayntz

Da war CSU-Chef Markus Söder am Wochenende ein toller Scoop gelungen: Nach all den Jahren mit männerdominiertem Auftritt der Christlich-Sozialen setzte Söder eine Listenaufstellung durch, die für CSU-Verhältnisse revolutionär erscheint. Auf jedem zweiten Platz steht jetzt eine Frau. Das drückt den Willen aus, den Frauenanteil im Parlament an den im Volk heranzubringen. Doch die Wirklichkeit sieht ganz anders aus.

Die ist nämlich davon geprägt, dass vor allem die Volksparteien nur zu einem kleinen Anteil auf die Landesliste zurückgreifen. Sie sind vor Ort so stark, dass ihre Direktkandidaten häufig das Rennen machen. Bei der vergangenen Bundestagswahl 2017 lag die CSU in allen 46 Wahlkreisen vorn. Die Liste zog überhaupt nicht.

Die Kanzlerin brachte diesen Hintergrund in der letzten Regierungsbefragung auf den Punkt: „Ich kann eine wunderbare Liste und trotzdem keine Frau im Parlament haben“, sagte Angela Merkel. Also lohnt ein Blick auf die bis zur vergangenen Woche laufende Aufstellung der Direktkandidaten in Bayern. Beim letzten Mal waren 38 Männer und acht Frauen aufgestellt. Es müssten also, um dem Vorstoß des Parteichefs Rechnung zu tragen, jede Menge Frauen an die Stelle von Männern getreten sein. Tatsächlich gab es zwei Kampfabstimmungen um die Nachfolge von Abgeordneten. Und in beiden Fällen setzten sich Frauen durch.

In Schwandorf war es die stellvertretende Bürgermeisterin, in Amberg die stellvertretende Landrätin. Schon fast ein Muster: in der zweiten Reihe in der Region Verantwortung tragen, Routine im politischen Geschäft gewinnen und auf dieser Grundlage dann die Herausforderung in der ersten Reihe suchen. Auch aus anderen Regionen wird berichtet, dass Männer eher drauflos­stürmen, Frauen oft erst aus einem gesicherten Halt heraus ins Risiko gehen.

Doch 33 männliche Abgeordnete traten erneut an, mehrfach wurden ausscheidende Männer von Männern ersetzt, wie etwa bei der Nachfolge des ehemaligen Bundesministers Christian Schmidt. Aber auch der Wahlkreis in Roth, der vor vier Jahren noch an die Drogenbeauftragte Marlene Mortler gegangen und der nach ihrem Wechsel ins Europaparlament vakant geworden war, ging wieder an einen Mann. Sollte die CSU also am 26. September denselben Erfolg wie vor vier Jahren einfahren, hätte sich der Frauenanteil lediglich von 8:38 auf 9:37 verbessert. Keine Parität.

Allerdings lässt die Stärke der Grünen manche CSU-Wahlkämpfer bangen. In München etwa sind durchaus auch grüne Direktwahlsiege möglich, wie sich bei den Landtagswahlen gezeigt hat. Dann käme die Liste zum Einsatz, und das würde dann doch noch zu einem (leicht) höheren Frauenanteil führen.

Wie sieht das bei der CDU in NRW aus? Sie hat zwar eine Landesliste vorgelegt, die auf 75 Plätzen 24 Frauen aufweist. Allerdings haben bei der letzten Wahl nur vier Plätze von der Liste gezogen. 38 Direktmandate waren für die NRW-CDU im Bundestag ausschlaggebend. Acht Frauen, 30 Männer. Schaut man sich nun das Ergebnis der Aufstellung in den Wahlkreisen an, tut sich unterm Strich nichts: In den vor vier Jahren erfolgreichen Wahlkreisen kandidieren wieder nur acht Frauen und 30 Männer.

Da gab es zwar den Viererkampf in Köln, in dem die toughe Unternehmerin und frühere IHK-Vizepräsidentin Sandra von Möller den Amtsinhaber und zwei weitere Kandidaten aus dem Feld schlug. Auch in Borken setzte sich Anne König deutlich gegen den Amtsinhaber durch. Und in Lemgo scheiterte der Versuch des CDU-Kreisvorsitzenden, die CDU-Abgeordnete Kerstin Vieregge zu verdrängen. Doch sowohl in Münster als auch in Mettmann machten für ausscheidende Politikerinnen Männer das Rennen.

Bezeichnend ist das Ringen um die Nachfolge von Uwe Schummer im Kreis Viersen. Hier hatte die regionale CDU ausdrücklich Frauen aufgefordert zu kandidieren. Am Ende hatten die Mitglieder die Wahl unter sechs Männern. Mehr Selbstbewusstsein bei Frauen wäre „hilfreich“ gewesen, so Schummer.

Auch das Erstarken der AfD hat vor vier Jahren dazu beigetragen, dass der Frauenanteil des Bundestages wieder auf die Werte von vor zwei Jahrzehnten schrumpfte. Da tut sich auf den Listen kaum etwas. In NRW ist bei der AfD erst auf Platz 14 die erste Frau. Die FDP holte vor vier Jahren in NRW 20 Listenmandate mit vier Frauen, dieses Mal kandidieren auf den ersten 20 Plätzen erneut nur vier Frauen. Sollten in NRW jedoch auch die Grünen 20 Listenplätze besetzen können, kämen zwölf Frauen und acht Männer in den Bundestag.