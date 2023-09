Gefährliche Auslandseinsätze Bundeswehr-Veteranen wollen endlich mehr Anerkennung

Stolz auf die eigene Bewährung und das Zerbrechen an bitteren Erfahrungen lägen nah beieinander. „Sie sind mitunter nur ein Erlebnis weit voneinander entfernt – ein Gefecht, eine Explosion, ein Blick in ein Massengrab“, so Bohnert zu unserer Redaktion. Weil sich die Erfahrungen in den Auslandseinsätzen nicht einfach abschütteln lassen, fordern Bohnert und sein Verband jetzt die Einführung eines „Veteranentages“ in Deutschland. So, wie das in anderen Ländern bereits üblich ist. Positiv fällt die Reaktion des Verteidigungsministeriums aus.