Militär Verteidigungsministerium will Bundeswehr-Reserve verstärken

Dabei sei es Ziel, Reserve-Kompanien oder Reserve-Bataillone so auszustatten und auszubilden, dass sie nahtlos in die Operationsführung einer Brigade eingebaut werden könnten. „Wenn man in die Ukraine guckt, sind wir einfach nicht durchhaltefähig und aufwuchsfähig so, wie wir momentan dastehen. Dafür brauchen wir eine Reserve, die in der Lage ist, Kräfte auch komplett zu ersetzen“, sagte Hoppe. Gebraucht würden Spezialisten, aber „schlicht auch Masse“, beispielsweise für Aufgaben im Heimatschutz, also für die Sicherung der Infrastruktur, Verkehrswege und Militäranlagen in Deutschland. Dafür werden seit einiger Zeit auch Freiwillige ausgebildet, die vorher nicht in der Bundeswehr waren.