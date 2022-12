Verteidigungsministerin Lambrecht in der Slowakei : Lange Unterhosen, Entenbrust und ein Beistandspakt

Christine Lambrecht (SPD), Bundesministerin der Verteidigung, besucht die in der Slowakei stationierten deutschen Bundeswehrsoldaten in Lest (Gebirgsjäger). Foto: dpa/Kay Nietfeld

​ Sliac/Lest Verteidigungsministerin Christine Lambrecht besucht die deutschen Soldaten in der Slowakei und kündigt Unterstützung für die Flugabwehr des Landes an

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Möhle

Noch vier Tage bis Heiligabend. Die Männer von der Feldpost bekommen hier im slowakischen Lest gerade mehr Sendungen rein als rausgehen. Und jetzt ist auch noch die Ministerin da. Major Marcel Z. (33) ist mit seinen Gebirgsjägern aus Bad Reichenhall seit gut einer Woche beim Nato-Partner Slowakei im Einsatz. Auf 600 Meter Höhe. Für Gebirgsjäger eher Flachland. Der Major sagt später: „Wir können nicht nur Berg.“ Aber was soll es: Auftrag ist Auftrag. Und dieser Auftrag verlangt von den rund 250 deutschen Soldatinnen und Soldaten im Camp Simakov Laz, das Bündnisgebiet mit ihrer verstärkten Infanteriekompanie hier an der Nato-Ostflanke zu schützen.

Wäre die Bundeswehr noch in Afghanistan, wäre Christine Lambrecht jetzt vermutlich in Masar-i-Scharif. Aber die Mission am Hindukusch ist seit August vergangenen Jahres beendet -- mit einer Blamage für den Westen. So ist die deutsche Verteidigungsministerin kurz vor Weihnachten aufgebrochen, die deutschen Soldatinnen und Soldaten an der Ostflanke des Bündnisgebietes in der Slowakei zu besuchen. Dort also, wo die Nato als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine beschlossen hat, die eigene Luftabwehr zu stärken und sich auch mit Bodentruppen besser aufzustellen.

Ihr slowakischer Amtskollege Jaroslav Nad, den sie zuvor in Bratislava getroffen hat, freut sich erkennbar über den Gast aus Berlin. Lambrecht ist in diesem Jahr bereits das zweite Mal in seinem Land. Erst hat die Chefin der Bonner Hardthöhe und des Berliner Bendler-Blocks dem Nato-Partner Slowakei zwei Bundeswehr-Staffeln mit dem Flugabwehrsystem „Patriot“ geschickt. Und nun steht auch noch der erste „Leopard 2A4“-Kampfpanzer auf dem Hof, den Deutschland im Rahmen des Ringtausches an die Slowakei abgibt. 14 weitere „Leopard“ folgen im kommenden Jahr.

Lambrecht ist am Abend weiter gereist – 200 Kilometer mit dem Auto nach Sliac im Zentrum der Slowakei, wo sie den deutschen Anteil – ebenfalls 250 Soldaten – am multinationalen Flugabwehrraketenverband der Nato besucht. Eine Fahrt nicht ohne Zwischenfall. In der rasenden Kolonnenfahrt mit rund zwölf Fahrzeugen hinter dem Auto der Ministerin kommt es zum Auffahrunfall mit den Bussen der mitreisenden Journalisten. Es kracht heftig. Zum Glück nur Blechschaden, keine Verletzten.

Schaden hat die Bundeswehr selbst derzeit mit dem Schützenpanzer „Puma“. Der Ärger darüber ist mitgereist,doch Lambrecht hat den Slowaken ein Gastgeschenk mitgebracht. Amtskollege Nad darf sich darüber freuen, dass bald ein weiteres Flugabwehrsystem, Typ „Mantis“, in seinem Land stationiert wird. Es hat besondere Fähigkeiten auf kurzen Distanzen, im sogenannten „Nahbereich“, und soll in der Ostslowakei eingesetzt werden. „Mantis“ kann auch kleinere Objekte ins Visier nehmen, Drohnen etwa, wenn diese das Bündnisgebiet anfliegen sollten – und sei es aus Versehen, wie zuletzt geschehen an der polnisch-ukrainischen Grenze mit zwei Toten.

Lambrecht nimmt in Sliac auf einem Sofa im Zelt zum Gespräch mit den Soldaten Platz. Links und rechts von ihr jeweils ein Weihnachtsbaum, dazu noch ein Schneemann und ein Weihnachtsmann, beide aufblasbar. Vor der Ministerin sitzen 70 Soldatinnen und Soldaten. Lambrecht gesteht: „Ich habe jetzt nicht die ganz, ganz dollen Nachrichten dabei.“ Weihnachten gehe es für die meisten Soldaten hier eben nicht nach Hause. Eine „große Entbehrung“ sei dies — im Namen der Bündnisverteidigung.

Eine Station weiter steht die Verteidigungsministerin am nächsten Tag im eiskalten Wind der 600-Meter-Anhöhe von Lest, gut 200 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Lambrecht verweist hier auf den „Instandsetzungs-Hub“, ein Wartungszentrum für Gerät aus der Ukraine, das die Bundeswehr wiederum im slowakischen Michalovce sehr nah an der ukrainischen Grenze betreibt. Die Bundeswehr repariert dort Fahrzeuge, Panzer und Waffen aus deutschen Beständen, die Deutschland an die Ukraine geliefert hat. Die Streitkräfte des von Russland angegriffenen Landes sollen so einsatz- und verteidigungsfähig bleiben. Es gehe auch darum, die Durchhaltefähigkeit der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland zu stärken, so die SPD-Politikerin.