Verteidigungsministerin : Kramp-Karrenbauer will an ihrem Englisch arbeiten

Kramp-Karrenbauer will an ihrem Englisch arbeiten

Bei ihrem Termin in Brüssel nutzte Annegret Kramp-Karrenbauer zuletzt die Hilfe eines Dolmetschers. Foto: dpa/Stephanie Lecocq

Berlin Für ihr neues Amt muss Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer noch Fremdsprachen büffeln. Die CDU-Vorsitzende sagte unserer Redaktion: „Ich verstehe und spreche Französisch und Englisch.

Aber beides nicht so gut, wie ich es selbst möchte.“ Kramp-Karrenbauer ergänzte, sie habe daher schon in ihrer Zeit als Politikerin im Saarland zusätzlich privat Französischunterricht genommen‎ „und in Berlin Englisch. Wenn es die Zeit erlaubt, werde ich das fortsetzen“.