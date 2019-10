Vorschlag der Verteidigungsministerin : Wirbel um Syrien-Vorstoß Kramp-Karrenbauers

Berlin/Saarbrücken Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer eckt mit ihrem Vorschlag für eine Sicherheitszone in Syrien beim Koalitionspartner an.

Mit ihrem Vorstoß für eine internationale Sicherheitszone in Syrien hat Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Koalitionspartner und Verbündete im Ausland überrumpelt. Der Vorstoß habe „eine gewisse Irritation bei unseren Partnern“ ausgelöst, sagte Außenminister Heiko Maas (SPD). Auch er selbst habe noch viele Fragen. Die Spitzen der Schwesterpartei CSU weihte Kramp-Karrenbauer vorab nicht ein, den Außenminister informierte sie nur per SMS. „Von SMS-Diplomatie halte ich wenig. Daraus wird schnell eine SOS-Diplomatie“, sagte Maas. Er verwies darauf, dass es derzeit „unter den Partnern keine Diskussion über die Errichtung einer internationalen Schutzzone“ in der Region gebe. Auch die Reaktion der Opposition im Bundestag fiel kritisch aus