Boris Pistorius im Baltikum Bloß keine offene Flanke

Es dauert beim Abflug aus Berlin etwas länger als geplant. Boris Pistorius erklärt die Verspätung: „Tut mir leid, Klimakleber.“ Aber dann kann es losgehen. Auf nach Riga, Lettland. Knapp zwei Stunden später ist der deutsche Verteidigungsminister wieder dort, wo es für die Nato in Europa besonders heikel ist. Es ist erst ein paar Wochen her, da hat das transatlantische Bündnis bei seinem Gipfeltreffen in Litauens Hauptstadt Vilnius noch einmal feierlich bekräftigt, seine Präsenz an der Ostflanke zu verstärken. Im Juli begrüßten deutsche Flugabwehr-Spezialisten mit ihren „Patriot“-Systemen am Flughafen von Vilnius die anfliegenden Gäste – als sichtbares Zeichen dafür, dass die Nato aufgestellt ist gegen mögliche Gefahren aus Richtung Osten. Nun ist der deutsche Verteidigungsminister erneut ins Baltikum gereist. Für drei Tage tourt er bis Mittwoch durch Lettland und Estland. Die baltischen Staaten wie auch Polen sind alarmiert, wie die Allianz insgesamt höchst wachsam ist, was sich an der Grenze und jenseits der Grenze zu Weißrussland und Russland entwickelt. Gerade im Baltikum befindet sich die wohl empfindlichste Stelle des Nato-Gebietes in Europa. Eingeklemmt zwischen der hochgerüsteten russischen Exklave Kaliningrad und Russland ist die nur 65 Kilometer breite Lücke von Suwalki, benannt nach dem polnischen Grenzort, die einzige Landverbindung der baltischen Staaten nach Polen. Hier könnte Russland leicht einen Keil zwischen die Nato-Partner treiben.