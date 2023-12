Verteidigung in Kommission und Parlament Zeitenwende soll in EU-Strukturen sichtbar werden

Schuster plädiert dafür, die derzeit bloß „moderierenden Aufgaben“ auf dem Verteidigungssektor dem Vize-Präsidenten und Hohen Beauftragten für Außen- und Sicherheitspolitik zu überlassen. Diese Funktion ist von herausragender Bedeutung und mit einer doppelten Rolle beauftragt. Der Außenbeauftragte gehört der Kommission an, leitet zugleich die Sitzungen des Rates für Auswärtige Beziehungen. Doch sowohl in der Kommission als auch im Rat bestehen Zweifel, ob der derzeitige Amtsinhaber Josep Borrell das auch überzeugend hinbekommt. Insbesondere seit seinem Auftritt bei der Mittelmeerunion, als er neben dem jordanischen Co-Gastgeber Ayman al-Safadi stand und diesem bei der Einstufung des israelischen Vorgehens als „Völkermord“ nicht widersprach, gibt es ein erneutes Verlangen in den EU-Gremien, Borrell möge doch klarer machen, wann er für die EU spricht und wann er nur seine Privatmeinung einbindet.