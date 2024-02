Freie Universität Berlin Verprügelter FU-Student wirft Unileitung Fehlverhalten vor

Shapira war Anfang Februar mit Knochenbrüchen im Gesicht ins Krankenhaus gekommen. Ein 23 Jahre alter propalästinensischer, deutscher Kommilitone soll ihn im Ausgehviertel in Berlin-Mitte geschlagen und getreten haben. Auf einem Foto aus dem Krankenhaus, das die „Welt“ in ihrem Artikel veröffentlichte, hat Shapira ein stark geschwollenes und verfärbtes Gesicht, das mit mehreren Bandagen und Pflastern verbunden ist. „Meine Nase war komplett durchgebrochen, auch ein Knochen in der Augenhöhle und in der Wange waren gebrochen“, sagte der 30-Jährige der Zeitung.