Bundestag soll am Donnerstag abstimmen : FDP beantragt Abschaffung des brachliegenden Gesetzes zur Vermögensteuer

Exklusiv Die FDP will die Vermögensteuer endgültig loswerden: Das entsprechende Gesetz, das seit 1996 brach liegt und nach einem Verfassungsgerichtsurteil nicht mehr angewendet wird, soll der Bundestag aufheben. Wie sich die anderen Fraktionen dazu verhalten, wird spannend – vor allem die Union.

Der Bundestag soll nach dem Willen der FDP das brachliegende Vermögensteuergesetz abschaffen, damit es die künftige Bundesregierung nicht mehr wiederbeleben kann. Den entsprechenden Antrag wollen die Liberalen am Donnerstag ins Parlament einbringen. „Das Vermögensteuergesetz ... ist in Deutschland formal noch in Kraft, darf aber aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts für Zeiträume nach 1996 nicht mehr angewandt werden“, heißt es in dem Abstimmungsantrag der Liberalen. Das Gesetz müsse daher aufgehoben werden.