Verfassungsschutz und Bundeskriminalamt : Behörden reagieren auf rechtsextreme Morde

Berlin Nach der Bluttat von Halle und dem Anschlag auf Politiker Walter Lübcke bekommen Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz deutlich mehr Personal.

Von einer „hässlichen Blutspur beginnend von NSU bis Halle“ spricht Horst Seehofer. Von Rechtsextremisten droht Gefahr – nicht erst seit heute, will der Bundesinnenminister damit sagen. Doch erst im laufenden Jahr haben sich Politik und Behörden so richtig aufgerappelt, unter dem Eindruck des Mordes am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke (CDU) und dem antisemitischen Terroranschlag von Halle. Am Dienstag haben der Chef des Bundeskriminalamts (BKA), Holger Münch, und Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang, gemeinsam mit Seehofer (CSU) in Berlin erklärt, was sich ändern soll in ihren Behörden.