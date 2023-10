Anhörung der Nachrichtendienste Verfassungsschutz: „Einstiegsschwelle“ in den Extremismus stark gesunken

Dass auf deutschen Straßen am Wochenende erneut Hamas-Unterstützer den Terror gegen Israel bejubelten, stieß am Montag auf scharfe Ablehnung. Damit werde öffentlich sichtbar, was der Verfassungsschutz „bereits im Verborgenen“ beobachtet habe, sagte Verfassungsschutz-Präsident Haldenwang. In seiner Regierungserklärung zur Lage in Israel hatte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bereits die Betätigungsverbote für die Hamas und die pro-palästinensische Vereinigung Samidoun angekündigt. Haldenwang bezeichnete diesen Schritt als „logische Konsequenz unserer Erkenntnislage“. Er deutete an, dass er eine „längere Liste weiterer Organisationen“ nennen könnte, dies aber nicht tue, um niemanden im Vorfeld zu warnen.