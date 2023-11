Bundesverfassungsgericht urteilt über Haushaltspolitik Finanzminister Lindner hat vor wichtigem Karlsruher Urteil einen „Plan B in der Tasche“

Laut einer Vorlage des Finanzministeriums für diese Sitzung will die Bundesregierung die Militärhilfe für die Ukraine im kommenden Jahr auf acht Milliarden Euro verdoppeln. In der Ampel-Koalition umstrittene Vorhaben wie die dauerhafte Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie sowie die dauerhafte Finanzierung der Aktienrente sind in der Vorlage nicht enthalten. Beides wird voraussichtlich in der Sitzung am Donnerstag zur Sprache kommen. Zudem werden die Ausgaben für das Bürgergeld aufgestockt werden müssen, da bereits im laufenden Jahr 3,25 Milliarden Euro Mehrkosten anfallen. Enthalten ist in der Vorlage des Finanzministers dagegen das Strompreispaket für die Wirtschaft.