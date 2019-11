Verfassungsgericht urteilt : Schluss mit drastischen Hartz-IV-Sanktionen

Hartz-IV-Empfänger, die einen Termin im Jobcenter versäumten, wurden bislang automatisch sanktioniert. Ab sofort ist das nicht mehr so einfach. Foto: dpa/Oliver Berg

Saarbrücken/Karlsruhe Nach einem Urteil des Verfassungsgerichtes dürfen Jobcenter ab sofort nicht mehr so streng sein. Die Saarländische Armutskonferenz spricht von einem „Schritt in die richtige Richtung“.

(gda/afp) Auch im Saarland gibt es sie: Menschen, die „aus dem System gefallen sind“. Wolfgang Edlinger hat einige von ihnen kennengelernt: Sie leben auf der Straße, sammeln Flaschen, sind abgekoppelt von staatlicher Hilfe. Für den Vorsitzenden der Saarländischen Armutskonferenz (SAK) beginnt ein solches Schicksal oft mit Sanktionen vom Jobcenter. Diese seien „die erste Stufe, um jemanden auf die Straße zu treiben“. Ein drohendes Szenario lautet demnach in etwa wie folgt: Ein Termin beim Jobcenter wird unentschuldigt verpasst – das Amt kürzt das Arbeitslosengeld II. Eine Weiterbildungsmaßnahme, die der Langzeitarbeitslose als „sinnlos“ erachtet, wird abgebrochen – das Amt kürzt die ohnehin knappen Leistungen weiter. Der Hartz-IV-Empfänger gerät in eine Abwärtsspirale, die Gesundheit leidet, er resigniert, empfindet Wut, wendet sich ab vom Jobcenter, landet auf der Straße. Für Edlinger ist deshalb völlig klar: „Sanktionen sind menschenunwürdig.“

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom Dienstag ist nach Ansicht von Edlinger deshalb „ein Schritt in die richtige Richtung“. Die Karlsruher Richter erklärten Leistungskürzungen des Jobcenters in Teilen für verfassungswidrig. Von „Zufriedenheit“ nach dem Urteil will der SAK-Vorsitzende dennoch nicht sprechen. Denn nach wie vor sind Sanktionen möglich: Der Staat darf auch künftig Leistungen kürzen, wenn ein Hartz-IV-Empfänger beispielsweise eine als zumutbar eingestufte Arbeit ablehnt.