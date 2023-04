Schlag gegen die AfD-Jugend Mehr als nur ein Wirkungstreffer

Der Verfassungsschutz sei doch politisch instrumentalisiert, dieses Lied werden sie jetzt wieder in der AfD singen. Doch Verachtung für demokratische Institutionen und den Staat als solches, die Übernahme von Verschwörungserzählungen, das und vieles mehr findet sich in einer großen Breite in der AfD. Die Gemäßigten haben kaum noch etwas zu melden. Die jüngste Entscheidung des Verfassungsschutzes belegt dies einmal mehr.