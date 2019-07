Bei einer Sondersitzung des Bundestags ist Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) als Verteidigungsministerin vereidigt worden. Sie ist bereits die dritte Saarländerin in der Bundesregierung – nach Peter Altmaier (CDU) und Heiko Maas (SPD). Die beiden Kabinettskollegen (Im Hintergrund in der Mitte) waren am Mittwoch ebenfalls dabei, als Kramp-Karrenbauer vor Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Amtseid ablegte. Foto: dpa/Michael Kappeler