Bei EU-Abstimmung droht deutsche Enthaltung : Union gibt der FDP Schützenhilfe im Streit um Verbrenner-Aus ab 2035

FDP-Verkehrsminister Volker Wissing hat mit einem Veto beim Verbrenner-Aus gedroht. Foto: dpa/Britta Pedersen

Berlin Die Union hat sich im Konflikt um das Verbrenner-Aus hinter die FDP gestellt: Die Bundesregierung solle sich dafür einsetzen, dass auch nach 2035 noch Autos mit Verbrennermotoren zugelassen werden, die mit alternativen Kraftstoffen wie E-Fuels fahren. Wie die Bundesregierung sich nach dem jüngsten FDP-Veto bei der entscheidenden EU-Abstimmung kommende Woche verhalten soll, ist Gegenstand intensiver Beratungen.

Im Konflikt um die deutsche Zustimmung zum Verbrenner-Aus in der EU unterstützt die Union im Bundestag grundsätzlich die skeptische Position der FDP. Die Unionsfraktion will an diesem Freitag im Bundestag über einen Antrag abstimmen lassen, wonach sich die Bundesregierung für Technologieoffenheit bei Antrieben und so genannte E-Fuels als alternative Kraftstoffe für Autos mit Verbrenner-Motoren einsetzen soll.

Die FDP hatte in dieser Woche angekündigt, sie könne dem geplanten Ende der Neuzulassungen von Autos mit Verbrennermotoren ab 2035 nach derzeitigem Stand doch nicht zustimmen. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) begründete seinen Widerstand damit, dass die EU-Kommission noch keinen Vorschlag vorgelegt habe, wie nach 2035 nur mit klimafreundlichen Kraftstoffen wie E-Fuels betankte Fahrzeuge zugelassen werden können. Dies war Teil der Einigung im Rat der EU-Staaten im Juni 2022, mit der die FDP zu einer Zustimmung innerhalb der Bundesregierung bewegt werden konnte.

„Damit die Mobilität für alle Menschen in Deutschland bezahlbar bleibt, Arbeitsplätze erhalten und die Klimaschutzziele im Verkehr erreicht werden, müssen von der Bundesregierung – neben der Elektromobilität – alle weiteren zur Verfügung stehenden technischen und regulativen Möglichkeiten für alternative Antriebe und Kraftstoffe genutzt werden“, heißt es in dem Abstimmungsantrag der Union, der unserer Redaktion vorliegt. „Im Hinblick auf den motorisierten Individualverkehr gehören dazu E-Fuels, Wasserstoff, fortschrittliche Biokraftstoffe und nachhaltig zertifizierte Biokraftstoffe aus Anbaubiomasse“, schreibt die Union. Unabhängig davon, ob in der EU „ideologisch motiviert der Verbrennungsmotor ab 2035 zum Auslaufmodell“ werde, „wird diese Technologie in anderen Regionen der Welt noch sehr lange vorherrschend sein. Wer ernsthaftes Interesse am Erfolg des globalen Klimaschutzes hat, muss alles dafür tun, dass in diesen Motoren möglichst klimafreundliche Kraftstoffe zum Einsatz kommen“, so die Union.

Die endgültige EU-Abstimmung über das Verbrenner-Aus soll ungeachtet der Uneinigkeit in der Bundesregierung am kommenden Dienstag stattfinden. An diesem Freitag soll es dazu bereits eine Probeabstimmung geben. Ohne Zustimmung der FDP kann sich die Bundesregierung hier nur enthalten – sehr zum Unmut der Grünen und der SPD. Ohne Deutschland könnte die notwendige Mehrheit kippen, denn auch andere Länder sind gegen das Verbrenner-Aus. Eigentlich hatten sich Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten bereits im Oktober darauf geeinigt, dass in der EU ab 2035 nur noch Neuwagen verkauft werden dürfen, die keine Treibhausgase ausstoßen.

Für die Union ist der Konflikt eine willkommene Gelegenheit, die Ampel-Regierung vorzuführen. „Leider hat die Ampel es in Brüssel vergeigt, dass der Verbrennungsmotor auch nach 2035 eine Zukunft hat. Das ist ein fatales Signal für den Klimaschutz, unsere Wirtschaft und die Menschen in unserem Land, die auf das Auto angewiesen sind“, sagte CSU-Politiker Ulrich Lange.