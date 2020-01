Rechtsextremismus : Ein Verbot mit Vorwarnung

Berlin Innenminister Seehofer hat die rechtsextreme Gruppe „Combat 18“ aufgelöst. Gibt es auch Verbindungen zum Fall Lübcke?

Egal ob es um radikale Salafisten oder Neonazis geht – wenn eine extremistische Vereinigung verboten wird, kommt das für ihre Mitglieder meist überraschend. Auch damit die Extremisten nicht vorher alle Telefonlisten, Pamphlete, Waffen oder anderes Material vernichten oder verstecken können. Material, das nicht nur strafrechtlich relevant sein könnte, sondern auch bei einer möglichen Klage gegen das Verbot vorgelegt werden kann. Bei „Combat 18“ ist es jetzt ganz anders gelaufen. Den Durchsuchungen ging eine monatelange Debatte voraus, in der alle Parteien – von der Linken bis zur AfD – ein Verbot der Gruppe forderten.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat die rechtsextremistische Gruppe „Combat 18“ am Donnerstag verboten. Polizisten durchsuchten Wohnungen mutmaßlicher Mitglieder der Gruppe in sechs Bundesländern, darunter auch im rheinland-pfälzischen Saarburg.

Seehofer hatte im vergangenen Jahr – wohl auch unter dem Eindruck von zwei tödlichen rechtsterroristischen Attacken – die Prüfung von Verbotsverfügungen gegen sechs rechtsextremistische Gruppen angekündigt. Dass „Combat 18“ eine davon sein würde, galt als wahrscheinlich. Denn die Gruppe ist zwar nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in Deutschland nicht sonderlich groß – von nur 20 „Vollmitgliedern“ und „Unterstützern“ ist die Rede. Ihr Einfluss sei aber auf der Propaganda-Ebene nicht zu unterschätzen, heißt es.

Sieben Männern wurde die Verbotsverfügung des Innenministeriums am Morgen ausgehändigt. Die meisten von ihnen trafen die Thüringer Polizisten zu Hause an. Stanley R., der als Rädelsführer gilt, war den Angaben zufolge bei der Arbeit – in einem landwirtschaftlichen Betrieb.