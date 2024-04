Verteidigung Verband: Bundeswehr-Reservisten auf Einsetzbarkeit prüfen

Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete und jetzige Verbandschef erklärte: „Im Verteidigungsfall brauchen wir die Reservisten für die Sicherung des eigenen Landes und der Infrastruktur, für die logistische Unterstützung der Partnernationen in Deutschland und nicht zuletzt für den Feldersatz der kämpfenden Truppe an der Front.“ Wenn Deutschland angegriffen und im Krieg sei, „werden wir über eine zweite und dritte Verteidigungswelle nachdenken müssen. Diese werden in erste Linie aus Reservisten bestehen.“