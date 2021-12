Klimaschutzminister : Verbände haben große Erwartungen an Habeck

Verbände haben große Erwartungen an Habeck

Wirtschafts- und Umweltverbände haben große Erwartungen an den neuen Klimaschutzminister Robert Habeck. Foto: Odd Andersen/AFP-POOL/dpa

Berlin Kaum im Amt und schon wird Druck gemacht: Wirtschafts- und Umweltverbände mahnen den neuen Klimaschutzminister Robert Habeck, keine Zeit zu verlieren und die „Herkulesaufgabe“ schnell anzugehen.

Habeck hatte sein Amt am Mittwoch übernommen. Die neue Regierung plant, den Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch auf 80 Prozent im Jahr 2030 zu erhöhen - Ziel war bisher ein Anteil von 65 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten die erneuerbaren Energien laut Branchenangaben einen Anteil von rund 45 Prozent. Beim Ausbau vor allem der Windkraft an Land gibt es derzeit viele Hemmnisse wie lange Planungs- und Genehmigungsverfahren, zu wenig ausgewiesene Flächen sowie Konflikte mit dem Artenschutz. Außerdem gibt es vor Ort oft Proteste gegen Windparks.