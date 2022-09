Mehr Verkehr auf die Schiene : Verbände fordern schnellere Reaktivierung von Bahnstrecken

Berlin Laut Verkehrs- und Schienenverbänden könnten 277 Bahnstrecken in ganz Deutschland reaktiviert werden – auch zugunsten der Wirtschaft. Die Zwischenbilanz ist jedoch ernüchternd.

Das Interesse am Neun-Euro-Ticket hat gezeigt: Viele Menschen sind bereit, häufiger mit der Bahn zu fahren – wenn die Voraussetzungen gegeben sind. Denn laut dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) und dem Interessenverband Allianz pro Schiene haben zahlreiche Städte und Gemeinden nach wie vor keinen Zugang zum Bahnnetz. An Potenzial mangle es jedoch nicht. Am Montag präsentierten die Verbände in Berlin eine aktualisierte Liste an stillgelegten Schienenstrecken im deutschen Eisenbahnnetz, die wiederbelebt werden könnten.