Verbände fordern Unterstützung : Corona wirft Kommunen beim Schuldenabbau um Jahre zurück

Berlin Der Deutsche Städtetag hat wegen der Corona-Pandemie vor einem kommunalen Defizit von mindestens 35 Milliarden Euro in den kommenden vier Jahren gewarnt und einen Ausgleich von Bund und Ländern verlangt.

„In den Rathäusern schrillen die Alarmglocken. Die Corona-Folgen reißen große Lücken in die kommunalen Kassen“, sagte Städtetags-Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy. „Die Kommunen müssen eigentlich ihre Haushalte ausgleichen, aber das wird vielfach zur Illusion“, sagte Dedy. „Allein in diesem Jahr müssen wir mit einem kommunalen Defizit von bundesweit mindestens 7,5 Milliarden Euro rechnen. In den kommenden vier Jahren zusammengenommen drohen sogar Defizite für die Kommunen in Höhe von 35 Milliarden Euro“, erklärte er.